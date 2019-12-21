Служебный роман: 10 советских звезд, закрутивших роман на работе

Служебные романы в актерской среде завязывались в советскую эпоху легко и естественно. Не так-то просто сохранить хладнокровие, если приходится играть любовь. В редакции uznayvse.ru вспомнили об отношениях советских звезд, которые начались на работе.

Анастасия Вертинская и Владимир Коренев

Летом 1961 года на съемках фильма «Человек-амфибия» в Баку между Владимиром Кореневым и красавицей Анастасией Вертинской пробежала искра. В Москве «Ихтиандра» ждала жена – о разгоревшемся романе супруга ей поведал Михаил Козаков, вернувшийся со съемок пораньше. На первом же самолете девушка вылетела в Азербайджан. Ей удалось предотвратить катастрофу и сохранить семью; скоро Владимир и Алла отметят бриллиантовую свадьбу.





Анастасия Вертинская и Владимир Коренев, «Человек-амфибия»

Ирина Купченко и Василий Лановой

У Василия Ланового в прошлом два брака. Жизнь со звездой ленты «Летят журавли» Татьяной Самойловой он никогда не обсуждает. Брак со второй супругой оказался более удачным, но долго не продлился: женщина погибла в автокатастрофе. Справиться с горестью утраты Лановому помогла актриса Ирина Купченко, его коллега по театру им. Е. Б. Вахтангова. Супруги вместе уже почти полвека, и это заслуживает отдельных аплодисментов.



Ирина Купченко и Василий Лановой в фильме «Странная женщина»

Светлана Крючкова и Юрий Векслер

В картине «Старший сын» (1975) Светлана Крючкова играет с Евгением Леоновым, Николаем Караченцовым и Михаилом Боярским, но симпатия у актрисы вспыхнула к другому человеку – оператору Юрию Векслеру. Искра проскочила уже на пробах, а вскоре влюбленные стали мужем и женой. Брак продлился 13 лет: взаимная ревность постепенно убила доверие и привела к разводу.



Ждущая ребенка Крючкова и Юрий Векслер

Ростислав Плятт и Вера Марецкая

Ростислав Плятт, пастор Шлаг из «Семнадцати мгновений весны», много лет крутил в театре роман с актрисой Верой Марецкой – на глазах у супруги, работавшей в том же коллективе. Законная жена актера терпела унизительное положение, а Плятт даже не думал подавать на развод. Судьба так и не дала Ростиславу Яновичу шанс стать счастливым: обе женщины скончались в один год, когда актеру было уже за 70.



Ростислав Плятт и Вера Марецкая

Любовь Орлова и Григорий Александров

Служебный роман Любови Орловой вспыхнул на съемках картины «Веселые ребята» (1934). Актриса привлекла внимание режиссера Григория Александрова еще при первой встрече и окончательно влюбила в себя после того, как решилась запрыгнуть на спину огромному быку в одной из сцен – вместо струсившего Леонида Утесова. Александров более 40 лет был наставником, супругом и лучшим другом Орловой: влюбленные прожили вместе до самой смерти актрисы.



Любовь Орлова и Григорий Александров

Ни одна мимолетная страсть не стоит слезы преданной жены. Но кто знает: вдруг это внезапное чувство и окажется тем самым чувством на всю жизнь?