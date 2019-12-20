Натия Турнава: туризм в Грузии оправился от прекращения авиасообщения с РФ

Глава Минэкономики Грузии Натия Турнава заявила, что туризм в стране продолжает расти, несмотря на потери от отмены авиасообщения с Россией.

"За последние два года количество направлений прямых полетов выросло до 53, к этому прибавится еще 12 новых направлений в 2020 году. Отсюда 70% - европейские города. Это наше достижение, которое критически важно с разных точек зрения: это основание для диверсификации и развития туризма, из-за чего, несмотря на удар после июньских событий, мы снова говорим о позитивной динамике туризма и росте в среднем на 6-7%", - отметила она в парламенте.

Турнава подчеркнула, что увеличение прямых рейсов очень важно для населения.

Глава экономического ведомства отметила, что ключевую роль играют льготные цены низкобюджетных авиакомпаний, так как это позволило многим гражданам страны впервые посетить Европу, передает Спутник-Грузия.