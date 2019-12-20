Песочную новогоднюю сказку покажут в Азербайджанской филармонии 25 декабря

В Баку на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 25 декабря пройдет детское новогоднее сказочно-анимационное представление "Немного волшебства". Об этом рассказали в филармонии.

Новогодняя сказка понравится не только детям, но и взрослым. Она пройдет под музыку русских и западноевропейских композиторов в исполнении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Кара Караева под управлением дирижера Валида Агаева.

В филармонии обратили особое внимание, что в сказке будет использована завораживающая песочная мультипликация. На глазах у зрителей художница Фидан Исмиханова воплотит в жизнь характеры персонажей на песке, а с помощью техники представление будет показано на экране.

Завершится мероприятие мастер-классом, на котором все желающие смогут сами попробовать разнообразные виды песочной анимации на практике.