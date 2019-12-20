Трое кубанских полицейских попались на взятке

Оперативники ФСБ сегодня задержали на Кубани майора полиции и двух его подчиненных при получении взятки.

Житель Тимашевска передавал полицейским деньги, чтобы избежать уголовной ответственности по делу о мошенничестве. Задержаны заместитель начальника следственного отдела ОМВД по Тимашевскому району, следователь следственного отдела и стажер-следователь, - передает "Интерфакс".

В машине одного из задержанных нашли 600 тыс рублей 590 тыс из которых были муляжом, - сообщили в ФСБ.

ГУ МВД по Краснодарскому краю в свою очередь сообщил, что сейчас проходит служебная проверка, решается вопрос об отстранении сотрудников от исполнения ими своих служебных обязанностей.