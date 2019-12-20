Штормовой ветер повалил 90-метровый флагшток в Атырау (ВИДЕО)

Сегодня вечером штормовой ветер повалил металлическую конструкцию флагштока, установленную на строящейся площади Республики в Атырау, пишет региональное издание "Ак Жайык".

Очевидцы сняли на видео, как высокая и узкая 91-метровая конструкция раскачивается под порывами ветра. К счастью, при падении флагштока никто из людей не пострадал, никакие архитектурные конструкции также не повреждены, - передает Sputnik Казахстан.

Флагшток, изготовленный ы Турции, состоит из восьми секций, соединенных болтами. Предварительный осмотр показал, что место разрыва произошло на месте сварного шва. Восстановительные работы подрядчик будет проводить за свой счет.

Для расследования произошедшего создана межведомственная комиссия, - сообщили в акимате Атырау.