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С нового года крепкий алкоголь в России вырастет в цене

С нового года крепкий алкоголь в России вырастет в цене

С 1 января 2020 года в России вырастут минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия, - говорится в приказе Минфина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Минимальная розничная цена на водку вырастет на 7% - с текущих 215 рублей до 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции. Повысится и оптовая и закупочная цена у производителя - до 199 и 193 рублей соответственно, передает РИА Новости.

Цена на коньяк поднимется более чем на 11% - с текущих 388 до 433 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Минимальная розничная цена составит 315 рублей.

Главная цель повышения минимальной розничной цены - борьба с дешевым контрафактным алкоголем на рынке, - говорится в приказе.

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Вестник Кавказа

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