"Аэрофлот" начал продажу льготных билетов

Авиакомпания "Аэрофлот" начала продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные и рейсы дочерних авиакомпаний ("Россия" и "Аврора") на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград. В пресс-службе перевозчика сообщили, что льготные тарифы действуют с 1 января по 31 декабря 2020 года на прямые рейсы в экономическом классе.

Уточняется, пользоваться льготами могут россияне в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также многодетные семьи.

В нынешнем году на поддержку перевозок по данным направлениям было выделено 3,8 млрд рублей, передает ТАСС.