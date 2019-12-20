Айшат Кадырова взялась восстановить сгоревший в Грозном приют для животных

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадырова восстановит сгоревший сегодня приют для бездомных животных в Грозном, - сообщил глава префектуры Старопромысловского района города Мансур Абдулаев.

"Руководитель модного дома Firdaws Айшат Кадырова узнала о случившемся и весь ремонт, восстановление приюта, взяла на себя. Она регулярно посещала и помогала приюту. С завтрашнего дня мы начинаем восстановление, и в ближайшее время сделаем все в лучшем виде", - сказал Абдуллаев, передает ТАСС.

Напомним, сегодня утром в приюте для животных в Грозном, в котором находилось более 170 кошек и собак, произошел пожар на площади 70 кв м. В нем. На помощь приюту пришли как власти города, так и подписчики приюта в социальных сетях. Жители Чечни и соседних республик отозвались на призыв приютить кошек на время ремонта.