Шестерых сотрудников налоговой подозревают в превышении полномочий в Дагестане

В Дагестане в отношении шестерых работников межрайонной инспекции ФНС возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

По информации источника, фигурантами стали руководитель второй межрайонной инспекции, расположенной в селе Касумкент, и его пятеро подчиненных. Им инкриминируется реализация мошеннической схемы по незаконному удалению при администрировании обязательных налоговых платежей, начисленных на физических и юридических лиц в период с 2017 по 2019 годы. "Нанесенный государству ущерб оценивается в 25,9 млн рублей", - сообщил источник.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах подозреваемых.

"Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники спецслужб совместно с ФНС России по Дагестану", - приводит "Интерфакс-Юг" сообщение источника.