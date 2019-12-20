Отдохнуть в Сочи теперь можно в дизайнерском отеле

Сегодня в Сочи открылся первый в России четырехзвездочный дизайнерский отель Ibis Styles Krasnaya Polyana 4 от французского гостиничного оператора Accor.

Отель раскинулся на Поляне 960 в шаговой доступности от канатной дороги курорта, в него входят 78 номеров с видами на горные вершины и все сервисы, необходимые для семей с детьми и горнолыжного отдыха, - передает портал Юга.ру.

Оформлен Ibis Styles в уникальном стиле ретро-футуризма 80-х годов в фиолетовых и желтых тонах, его дизайн-проект разработало московское архитектурное бюро Studio Shoo специально для "Курорта Красная Поляна".

Дизайну соответствует и международный уровень сервиса: помимо номеров с большими окнами и роскошным видом на панорамы горных вершин, в распоряжении гостей отеля Ibis styles будет ресторан "шведской линии" для завтраков, ресторан a la carte, лобби-бар, детский уголок и лыжная комната.

В шаговой доступности от отеля - пункт проката и ски-сервис, служба инструкторов, зона вечернего катания, учебные склоны и детский клуб, а также тюбинг на надувных "ватрушках", хаски-центр, Дивный лес Wonder Land и лучный тир.

Забронировать номер в новом отеле уже можно на официальном сайте "Курорта Красная Поляна".