Арарат Мирзоян наградил себя и коллег новогодней премией

Спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян подписал по случаю новогодних и рождественских праздников указ о предоставлении премий депутатам, государственным служащим и ряду сотрудников администрации парламента в размере 100% от их месячной зарплаты.

Согласно приложению к постановлению, премии в размере 100% от месячной зарплаты получат спикер НС Арарат Мирзоян, вице-спикеры Ваге Энфиаджян, Лена Назарян, Ален Симонян, а также депутаты, эксперты, и члены постоянных парламентских комиссий.

При этом зарплата спикера парламента Армении составляет 1.190.520 драмов, зарплата заместителей – 925.960 драмов, председателей постоянных парламентских комиссий – 793.680 драмов, заместителей председателей постоянных парламентских комиссий – 694.470 драмов.

Зарплата депутата Национального Собрания составляет 661.400 драмов, а руководителя аппарата Национального Собрания – 793.680 драмов, передает news.am.