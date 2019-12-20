Отец стрелявшего у здания ФСД рассказал о сыне

Отец Евгения Манюрова, устроившего стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.

По словам отца, сын всегда отличался очень спокойным и скрытным характером.

"Я его не воспитывал с детства. Алименты платил, им занималась жена. Я туда не лез, меня и не пускали", - посетовал он.

По словам отца, Евгений Манюров расстался с девушкой около трех лет назад, после этого он не хотел создавать семью, передает РИА Новости.

Напомним, накануне мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Он действовал в одиночку, его нейтрализовали в ходе спецоперации. Во время стрельбы один сотрудник ФСБ погиб на месте, еще один получил ранение и сегодня скончался в больнице. Ранения разной степени тяжести получили еще пять человек.