В июне следующего года пройдет Третий Форум по развитию парламентаризма, который по масштабам представительства будет шире, чем прошедший в этому году и собравший более восьми тысяч политиков и 40 спикеров национальных парламентов из 132 стран, заявил спикер думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Подводя итоги года, он пришел как выводу, что "Москва становится одной из межпарламентских столиц мира, столиц межпарламентского сотрудничества".

Среди других форматов он назвал совещание спикеров парламентов Евразии, инициаторами которого являются Россия и Республика Корея, которое прошло в четвертый раз в Нур-Султане. "Мы активно готовимся к следующему, пятому заседанию, которое пройдет в Индонезии. С 2016 года мы проводим это совещание Москва-Сеул-Анталья-Нур-Султан. Сейчас присоединились европейские спикеры. Всего уже 65 государств. Мы имеем выстроенный уникальный формат межпарламентского сотрудничества в Большой Евразии. То есть интеграционные процессы, происходящие в разных уголках большого евразийского континента, будь то ЕАЭС, ШОС, экономический пояс Шелкового пути, получили единое парламентское измерение", - заявил Слуцкий.

По его словам, быстро развивается также формат Конференции спикеров парламента по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия: " Это шестерка стран: Россия, Пакистан, Афганистан, Китай, Иран и Турция. Эта конференция выстраивает парламентское измерение в будущей архитектуре безопасности на евразийском пространстве, по крайней мере, в самой напряженной части евразийского континента. Первая конференция прошла Исламабаде, вторая - в Иран, третья - в Стамбуле, в следующем году, возможно, мы проведем ее в одном из российских городов".