В Карачаево-Черкесии вышли в свет журналы на языках региона

В Карачаево-Черкесии (КЧР) в рамках проекта по сохранению языков народов республики вышли в свет первые литературно-художественные и научно-просветительские периодические издания на карачаевском, абазинском, черкесском и ногайском языках.

"Потребность издания литературно-художественных и научно-просветительских журналов на языках народов Карачаево-Черкесии назрела давно. И мы считаем, что наш университет, который является не только кузницей научных и педагогических кадров, а также центром культуры и искусства республики, несет определенную долю ответственности за развитие национальных языков, культур народов республики", - рассказал руководитель проекта, ректор Карачаево-Черкесского государственного университета (КЧГУ) Таусолтан Узденов, передает "Это Кавказ".

Каждый из журналов имеет объем более 200 страниц, они содержат научные статьи и литературные произведения.

Выходить новые издания пока будут дважды в год, - добавили в КЧГУ.