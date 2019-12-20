Сеть земельных мошенников раскрыли в Грузии

В Квемо Картли сотрудники прокуратуры Грузии по обвинению в мошенничестве задержали четырех человек, еще двоих привлекли к ответственности, сообщает сайт надзорного ведомства.

Среди задержанных находятся глава юридического отдела тбилисского районной управы Крцаниси и уполномоченный села Крцаниси Гардабанского района. Обвинения также предъявлены специалисту мэрии Гардабани.

По версии следствия, обвиняемые в 2016-2019 годах систематически изготавливали поддельные документы, по которым получали в собственность земельные участки в Гардабанском районе и Тбилиси.

Из-за действий мошенников государству был нанесен ущерб в размере $241 тыс.

Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы, передает Спутник-Грузия.