Рогозин: у Азербайджана есть уникальная возможность кооперации по космосу

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сегодня рассказал о том, как он оценивает нынешние российско-азербайджанские отношения.

"По-моему, они очень стабильны. И с точки зрения инфраструктурных проектов, и с точки зрения договоренностей в рамках международных форматов по углеводородам, политический диалог очень хороший. Я сам планирую тоже посетить Баку где-то в конце января, потому что у нас есть соглашение от космического агентства Азербайджана. Мы готовы взаимодействовать дальше", - отметил он, передает корреспондент "Вестника Кавказа".

Что касается развития отношений в космической сфере, глава "Роскосмоса" указал на значительный потенциал укрепления сотрудничества: "У Азербайджана есть уникальная возможность с точки зрения участия в кооперации. Есть очень много выходцев из Азербайджана, которые являются талантливыми учеными и работают в нашей отрасли. Задел в Азербайджане на развитие космических программ большой. Поэтому я хочу с президентом Азербайджана обсудить эту тему", - подчеркнул Дмитрий Рогозин.

Говоря о нынешней встрече в Санкт-Петербурге президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, гендиректор госкорпорации "Роскосмос" отметил, что испытывает искреннюю симпатию к азербайджанскому лидеру: "У нас с Ильхамом Гейдаровичем тоже очень близкие и добрые отношения, которым лет 20, наверное. У нас отцы дружили. Поэтому - только симпатия".