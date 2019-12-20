Марк Эспер: Турцию надо держать ближе к НАТО

Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон считает необходимым держать Турцию ближе к союзникам по НАТО. При этом он добавил, что США отказывают Турции в истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.

"Они (власти Турции – прим ред) приняли (российские зенитные ракетные системы (ЗРС) – прим ред)) С-400. Это означает, что они не получат F-35… Нам нужно держать их (Турцию – прим ред) ближе к НАТО", - отметил глава оборонного ведомства.

Он также отметил, что США сохранят присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет гарантировано окончательное поражение запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, передает ТАСС.