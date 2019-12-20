Российские священники смогут вести богослужения на современном русском

Сегодня на епархиальном собрании Москвы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке

"Полагаю возможным, чтобы там, где общины к этому готовы, апостольские и паремийные чтения, которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке. То же касается чтения Евангелия при совершении треб и при уставном прочтении всего текста Четвероевангелия на Страстной седмице, которое на практике нередко распределяется на весь Великий пост", - цитируют патриарха РИА Новости.

Настоятелям не следует торопиться в этом вопросе, им следует прислушаться к своим приходам, чтобы введение русского языка не вызвало у прихожан храма неприятие, - порекомендовал глава РПЦ.

В то же время патриарх высказался против того, чтобы перевести на русский язык все тексты богослужений, поскольку это "не принесет пользы".