Попытка крушения "Сапсана" стоила уроженцу Таджикистана 22 года свободы

Второй западный окружной военный суд сегодня приговорил к 22 годам колонии строгого режима Эмома Бурхонова за попытку подрыва поезда "Сапсан" на железной дороге в Санкт-Петербурге в 2017 году.

"Суд приговорил: назначить Бурхонову наказание в виде 22 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - огласил решение судья Кифоренко на выездном заседании, передает "Интерфакс".

Бурхонов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 222 УК РФ (незаконное ношение оружия в организованной группе), частью 1 статьи 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем), частью 1 статьи 30 и частью 2 статьи 205 УК РФ (покушение на совершение взрыва в составе организованной группы).

Осужденный вину признал, заявив, что только он виноват в содеянном.

Напомним, 12 июля 2019 года Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к длительным срокам от 15 лет до 21 года в исправительной колонии строгого режима семерых членов запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) из Таджикистана, готовивших подрыв в 2017 году поезда "Сапсан". 13 июля 2017 года поезд №758 сообщением Москва - Санкт-Петербург наехал на установленную подсудимыми металлическую конструкцию, но с рельсов не сошел, хотя пять вагонов получили повреждения: сумма ущерба, нанесенная АО "РЖД", составила свыше 55 млн рублей.