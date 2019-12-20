В Калмыкии глава дорожной компании получил 5 лет за хищение

В Элисте суд вынес обвинительный приговор экс-гендиректору ОАО "Калмыцкое дорожное управление", обвиняемому в хищении денег в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калмыкии.

Было установлено, что ФГУ "Калмкаспвод" заключил контракт на сумму более 1,2 млрд рублей с ОАО "Калмыцкое дорожное управление" на строительство Элистинского водохранилища на балке Гашун-Сала для обеспечения Элисты водными ресурсами.

Подрядчик продолжал получать от заказчика деньги после осуществления проекта. "Всего похищено около 72 млн рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.

Подсудимый был приговорен к 5 годам колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс рублей.

В законную силу приговор еще не вступил, передает "Интерфакс-Юг".