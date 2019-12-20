Таджикистан потрясло землетрясение из Афганистана

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Таджикистане, информирует комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики.

По словам пресс-секретаря комитета Умеды Усуфи, эпицентр землетрясения находился 246 км юго-восточнее от города Душанбе, на территории Афганистана в горах Гиндукуша. "Там магнитуда составила 6,0, а в городе Душанбе 4,0", - сказала она, отметив, что на территории Таджикистана разрушений нет.

"Имеют место незначительные трещины во вспомогательных зданиях и сооружениях районов, прилегающих к эпицентру землетрясения", - цитирует РИА Новости.