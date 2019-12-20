Глава Минприроды продержался на посту всего три месяца в Ингушетии

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов снял с поста и.о. министра природных ресурсов и экологии республики Аюпа Албогачиева, рассказал представитель управления главы и правительства региона.

"Указ об увольнении Албогачиева, долгое время возглавлявшего крупную компанию по транспортировке и сбору мусора ООО "Чистый мир", подписан на основании его заявления об уходе по собственному желанию", - приводит слова чиновника "Интерфакс-Юг".

Пост и.о главы Минприроды Албогачиев занял 20 сентября уходящего года, сменив Магомеда Бабхоева.

Как рассказал осведомленный источник, знакомый с ситуацией, отставка Албогачиева может объясняться ситуацией с передачей индивидуальному предпринимателю из Чечни в аренду на 30 лет участка леса почти в 1, 3 тыс га для заготовки древесины.