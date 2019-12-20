Пашинян не дал слова Путину на заседании Высшего евразийского экономического совета

На сегодняшнем заседании Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, в ходе которого Армения должна была передать председательство в ВЕЭС Беларуси, произошел скандал: премьер-министр Армении Никол Пашинян, грубо нарушив протокол, не дал слово президенту России Владимиру Путину.

Напомним, Армения в этом году председательствовала в ВЕЭС, в связи с чем Никол Пашинян руководил официальной частью заседания.

Приветствовав всех глав государств ЕАЭС, а также специальных гостей - президента Молдовы Игоря Додона и почетного председателя ВЕЭС Нурсултана Назарбаева, Пашинян не передал слово главе принимающей саммит страны – Владимир Путину – а объявил процедуру подписания согласованных документов.

"Давайте начнем процедуру подписания документов", - сказал он.

В тот же момент к нему обратился президент Беларуси Александр Лукашенко со словами "Никол Воваевич", указывая на Владимира Путина.

Пашинян попытался исправиться и сказал: "А еще слово предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Пю… Путину. Нет?".

Но президент России после такого нарушения протокола от речи отказался. "Нет, спасибо большое. Всё, подписание", - сказал Владимир Путин.

После этого слово взял Лукашенко как глава принимающей председательство в ВЕЭС страны.