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"Начну колдовать": Дед Мороз пообещал Петербургу снежный Новый год

&quot;Начну колдовать&quot;: Дед Мороз пообещал Петербургу снежный Новый год

Всероссийский Дед Мороз пообещал приложить усилия, чтобы на Новый год в Санкт-Петербурге был снег.

Сегодня на пресс-конференции он поинтересовался, довольны ли присутствующие бесснежной погодой, а также напомнил, что в прошлом году в это время в городе лежал снег.

"Побольше снега хочется, дедушка Мороз", - признался председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко.

"Договорились. Сегодня начну колдовать", - приводит слова зимнего волшебника "Интерфакс".  

Также он пообещал постараться сделать так, чтобы "к Новому году было самое волшебное, самое доброе настроение".

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Вестник Кавказа

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