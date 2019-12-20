"Начну колдовать": Дед Мороз пообещал Петербургу снежный Новый год
Всероссийский Дед Мороз пообещал приложить усилия, чтобы на Новый год в Санкт-Петербурге был снег.
Сегодня на пресс-конференции он поинтересовался, довольны ли присутствующие бесснежной погодой, а также напомнил, что в прошлом году в это время в городе лежал снег.
"Побольше снега хочется, дедушка Мороз", - признался председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко.
"Договорились. Сегодня начну колдовать", - приводит слова зимнего волшебника "Интерфакс".
Также он пообещал постараться сделать так, чтобы "к Новому году было самое волшебное, самое доброе настроение".
Вестник Кавказа
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