ФСИН и правозащитники провели "прямой разговор" в Кабардино-Балкарии

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Кабардино-Балкарской Республике, председатель общественно-наблюдательной комиссии провели "прямой разговор" с ФСИН России и Общественной палатой Российской Федерации.

Мероприятие было организовано Информационным центром ФСИН России.

Участниками мероприятия стали начальники структурных подразделений ФСИН России, в режиме видеоконференцсвязи – начальники территориальных органов ФСИН России, руководители всех региональных ОНК.

Общественную палату РФ представили заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб, председатель Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих.

Стороны в "прямом эфире" обсудили вопросы медико-санитарного обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, трудовой адаптации, улучшения коммунально-бытовых условий содержания под стражей, перевозки осужденных, состояние библиотечного фонда в исправительных учреждениях, также поднимались вопросы повышения престижа службы в УИС, материально-бытового обеспечения сотрудников ведомства, сообщает пресс-служба УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике.

Отмечается, что в ходе "прямого разговора" также была организована горячая линия для членов ОНК. Все вопросы, поступившие от членов ОНК, специалисты ФСИН РФ рассмотрят в соответствии с установленным порядком.