В Краснодаре построят "Наземное метро"

В Краснодаре раздумывают над строительством "Наземного метро" – сети городских электричек, которая могла бы разгрузить транспортную инфраструктура города. Данный вопрос поднимался на состоявшемся открытом обсуждении городских проектов, проблем и перспективных решений с мэром города Евгением Первышовым.

По словам градоначальника, уже сформирована рабочая группа, которая будет заниматься этим проектом. "Назначены ответственные лица, которые занимаются этим вопросом. Что касается участия в этой рабочей группе представителей общественности - я такое предложение внесу", - отметил Первышов.

Согласно предварительной информации, реализация проекта обойдется в 80 млрд рублей.