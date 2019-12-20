Кочаряна оставили под арестом

В Армении Апелляционный суд страны не стал освобождать из-под ареста экс-президента, одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты на отказ суда первой инстанции выпустить его под залог.

"Оставить в силе решение суда первой инстанции", - приводит слова судьи Лусине Абгарян, огласившей решение суда, РИА Новости.

Напомним, Специальная следственная служба Армении 26 июля прошлого года предъявила Роберту Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, а также в получении взятки в особо крупном размере.