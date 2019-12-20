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В Сочи выпивший "Доместос" ребенок получил ожог рта

В Сочи выпивший &quot;Доместос&quot; ребенок получил ожог рта

В Сочи ребенок получил химический ожог полости рта, выпив моющее средство "Доместос". Об этом сообщил источник в правоохранительных органах края.

Как отмечается, пока мама малыша ненадолго отвлеклась, его внимание привлекла яркая бутылка моющего средства. Ребенок взял красивую коробку и захотел выпить чистящее средство.

В результате маленький член семьи был госпитализирован.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, передает "Регион Online".

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Вестник Кавказа

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