В Сочи выпивший "Доместос" ребенок получил ожог рта

В Сочи ребенок получил химический ожог полости рта, выпив моющее средство "Доместос". Об этом сообщил источник в правоохранительных органах края.

Как отмечается, пока мама малыша ненадолго отвлеклась, его внимание привлекла яркая бутылка моющего средства. Ребенок взял красивую коробку и захотел выпить чистящее средство.

В результате маленький член семьи был госпитализирован.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, передает "Регион Online".