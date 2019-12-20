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Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей

Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей

Разница в зарплатах врачей в регионах объясняется тем, что оклады устанавливаются как на уровне субъекта, так и на уровне руководителя медицинской организации, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

В свою очередь, регионы не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляет Российская трехсторонняя комиссия по социально-трудовым отношениям при правительстве, отметила она.

Комиссия ежегодно "выпускает рекомендации в соответствии со своими полномочиями, в том числе по установлению оплаты труда, и фиксацией доли должностного оклада", однако, "к сожалению, в ряде регионов эти рекомендации не выдерживаются", указала вице-премьер.

Голикова напомнила, что президент России Владимир Путин заявил о необходимости единообразия в формировании структуры оплаты труда. "Это решение будет реализовано после поправок, которые будут приняты в Трудовой кодекс", - цитирует ее ТАСС.

"Окончательное решение - сентябрь 2020 года", - уточнила Голикова.

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Вестник Кавказа

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