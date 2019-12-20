Правительство Германии не поняло санкций против "Северного потока-2"

Американские санкции против "Северного потока-2" становятся еще более непонятными на фоне итогов газовых переговоров в Берлине, такое заявление сделала заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.

"Правительство ФРГ выступает против экстерриториальных санкций, мы отвергаем эту практику, которая затрагивает немецкие и европейские компании", - цитирует ее РИА Новости.

Деммер подчеркнула, что с учетом переговоров по газовому транзиту через Украину, прошедших накануне, такие меры, которые Америка оправдывает прежде всего необходимостью защитить Украину, "тем более непонятны".

Напомним, консультации российской и украинской делегаций при участии Еврокомиссии и Германии состоялись накануне в Берлине. По их итогам вице-президент ЕК Марош Шефчович сообщил, что достигнуто принципиальное соглашение по газу, которое перед подписанием должно получить одобрение в Москве и Киеве.