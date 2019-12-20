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"Город мастеров" появился в Ингушетии

&quot;Город мастеров&quot; появился в Ингушетии

"Город мастеров" начал работать в Карабулаке.

Ремесленники не только демонстрируют свои изделия, но и проводят мастер-классы. Также на площадке продаются сувениры.

В дальнейшем на территории планируется открытие цехов для занятий различными ремеслами, съемка обучающих фильмов и открытие тематической фотозоны с пейзажами ландшафтов Ингушетии.

С инициативой создания "Города мастеров" выступил руководитель Ассоциации ремесленников Ингушетии Адам Галаев.

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Вестник Кавказа

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