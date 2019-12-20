Канализационная река течет в Ставрополе

Жалобу, поступившую главе Ставропольского края Владимиру Владимирову, о том, что по территории краевой столицы течет "канализационная река", проверили специалисты Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Выяснилось, что с территории очистных сооружений ООО "СВОП", "осуществляющего лицензируемую деятельность по сбору и обработке сточных вод, происходит сброс стоков, имеющих визуально определенные признаки неочищенных канализационных сточных вод".

"Собранная информация в ходе выезда направлена по подведомственности в Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора для проведения проверки соблюдения лицензионных требований", - подчеркнули в ведомстве.