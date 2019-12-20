Эрдоган: турецкий народ нельзя связать по рукам и ногам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко высказался относительно возможных санкций Вашингтона против Анкары в связи с покупкой российских ЗРК С-400.

Глава государства подчеркнул, что в случае введения США санкций Турция запустит контрсанкции.

"Мы не тот народ, который можно связывать по рукам и ногам. Я постоянно говорю: мы не племенное государство", - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Напомним, накануне американский Сенат принял федеральный бюджет на следующий финансовый год, документы поданы на подпись президенту Дональду Трампу. Оборонный бюджет, в частности, предполагает "защиту европейской энергетической безопасности" с помощью санкций по российским проектам "Северный поток-2" и "Турецкий поток", а также запрет на передачу Турции самолетов F-35 из-за покупки ей ЗРК С-400.