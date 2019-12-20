Учитель в шутку заклеила рты второклассникам в Волжском

Служебная проверка проходит в одной из школ города Волжский Волгоградской области: родители второклассников пожаловались, что учительница заклеила нескольким детям рты скотчем. Об этом рассказали в областном комитете образования.

Изначально об инциденте сообщили местные СМИ, по их данным, с заклеенными ртами оказались семеро детей.

Мать одного из учеников подтвердила РИА Новости, что вызвавшее бурную реакцию событие произошло накануне.

"Дети шумели, баловались, и она просто в шутку заклеила одному ребенку, потом другие стали тоже просить, чтобы и им заклеили... Это как игра была, но некоторые родители восприняли всерьез и пожаловались", - сказала она, добавив, что учитель преподает в классе первый год.

В комитете образования уточнили, что в школе проходит внутренняя проверка по данному факту.