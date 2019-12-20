Зурабишвили прокомментировала нападение на сына экс-президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили побывала сегодня в тбилисской Университетской клинике имени Хечинашвили, где находится сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотне, пострадавший накануне при нападении.

Она выслушала информацию врачей о состоянии пациента, пообщалась с его матерью Мананой Арчвадзе-Гамсахурдия и ответила на вопросы журналистов.

Зурабишвили заявила, что о нападении ей ничего не известно, однако "последствия ужасны".

"Я ничего не думаю о нападении, не знаю деталей", - цитирует президента Спутник - Грузия.

Главное - пережить этот сложный период, "когда прогнозы все еще тяжелые", заключила Зурабишвили.