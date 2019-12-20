"Желтая" погодная опасность надвигается на Москву

Туман придет в Москву и Московскую область в ближайшую ночь, такое сообщение распространил Гидрометцентр России.

В связи с этим в регионе будет действовать "желтый" уровень опасности - с полуночи до 9:00 завтрашнего дня, пишет "Интерфакс".

Гидрометцентр ночью обещает в Москве похолодание до -2, по области - до -4 градусов. Погода будет облачная, с прояснениями, по большей части без осадков, местами туман.

Напомним, накануне в столичном регионе также действовал "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра.