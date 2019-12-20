Голикова предложила увеличить финансирование лечения детей из РФ за рубежом

Размер финансирования лечения российских детей в зарубежных клиниках по линии Минздрава можно пересмотреть в сторону увеличения, считает вице-премьер России Татьяна Голикова.

"У Минздрава есть деньги на отправление за рубеж детей и взрослых", - напомнила она, добавив, что работает "специальная комиссия". "Может быть, этих финансовых ресурсов недостаточно", - цитирует Голикову ТАСС.

"Можно об этом подумать", - предложила вице-премьер.

При этом, по ее оценке, у российского здравоохранения есть возможность оказывать те виды помощи, в которых нуждаются дети. Возможностей федеральных медучреждений и клиник в крупных городах достаточно, чтобы лечить достаточно сильные заболевания, отметила Голикова.