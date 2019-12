Можно ли экспортировать демократию

Когда США вторглись в Ирак в начале 2000-х годов, президент Джордж Буш пообещал превратить эту страну в демократию, пишет Science News в материале Installing democracies may not work without prior cultural shifts. ”Иракская демократия преуспеет, и этот успех разнесет от Дамаска до Тегерана новости о том, что свобода может стать будущим каждой нации”, - заявил Буш в ноябре 2003 года.

Идея о том, что установление демократии в стране склоняет население к принятию демократических ценностей, таких как уважение прав и свобод всех людей, часто влияла на внешнеполитические решения США и других стран. Но недавнее исследование мнений почти 500 тыс. человек во всем мире предполагает, что Буш и другие лидеры неправильно рассчитали формулу. Подобные иракскому вмешательства потерпят неудачу, считают исследователи в Nature Human Behavior.

Американские политики часто спорят о том, что лучше: вмешиваться и распространять демократические ценности или позволить другим странам самим контролировать ситуацию, пишет соавтор исследования Люк Мэтьюс, антрополог из некоммерческой бостонской корпорации RAND. Можно ли вообще экспортировать демократию?

В 1950 году только 20 стран были демократическими и характеризовались такой практикой, как свободный и открытый избирательный процесс и проверка исполнительной власти. К 2000 году их число достигло 60. Понимание механизмов, с помощью которых возникают демократии, в частности, выяснение того, что на первом месте, демократические институты или демократические ценности, было сложной задачей, поскольку соответствующие исследования появились только в последние несколько десятилетий.

Но недавние исследования свидетельствует, что решение есть. Эксперт по вычислительной социологии Дамиан Рак из Университета Теннесси в Ноксвилле и несколько ученых выяснили, что культурные ценности человека укрепляются в течение первых десятилетий жизни, а затем не изменяются. Рак понял, что может использовать ответы пожилых людей для оценки культурных ценностей предыдущих десятилетий.

Ученые проанализировали, как 476 583 взрослых из 109 стран в течение 25 лет отвечали на вопросы по поводу ценностей и убеждений, таких как открытость для других, уважение прав личности и уверенность в институтах власти. Имея данные с 1990 года, исследователи смогли сделать выводы о культурных ценностях с начала XX века. Затем группа изучила, как изменялись коллективные ценности населения на фоне меняющегося ”показателя политического устройства” страны - политического инструмента, который ранжирует страны по шкале от самодержавия до демократии.

Исследователи обнаружили, что рост открытости к разнообразию, а именно готовности жить с представителями сексуальных меньшинств, иммигрантами или другой расовой или этнической группой, предшествовал переходу страны к более высокому показателю политического устройства или, иными словами, к большей демократии в течение последующих трех десятилетий. Исследователи не обнаружили сдвига в обратном направлении: установление демократии не привело к большей открытости.

Ученые определили еще один фактор, который может стать индикатором политического будущего страны. Недостаток доверия к государственным институтам предшествует изменению типа правительства в течение 30 лет, при этом демократии скорее переходят к автократии, чем наоборот.

Эти результаты могут объяснить большую часть политического беспорядка последнего столетия. Идея о том, что изменение ценностей должно предшествовать переходу к демократии, помогает объяснить трудности США в создании устойчивых демократий в таких автократических государствах, как Ирак и Афганистан. При этом отсутствие доверия к институтам объясняет, почему страны Южной Америки, такие как Бразилия, Аргентина и Венесуэла, колеблются от одного конца политического спектра к другому.

Наблюдаемые закономерности могут также объяснить исключения, такие как, например, переход Японии к демократии после Второй мировой войны. Тогда США на протяжении семи лет помогали восстановить Японию после войны, одновременно прививая демократические ценности. В то же время японцы утратили некогда абсолютную веру в своих лидеров. По словам Мэтьюса, эта комбинация факторов делает маловероятным политический сдвиг в обратном направлении.

Социолог Роберт Вудберри из Университета Бэйлор в Уэйко, штат Техас, согласен с общим выводом доклада, но считает, что авторы кое-что упустили. Он задается вопросом о том, что вызывает изменение ценностей.

Мэтьюс согласен, что этот вопрос еще предстоит изучить. Тем не менее, по его словам, количественная оценка ценностей населения наряду с верой в правительственные институты может помочь политикам определить страны, в которых внедрение демократии просто невозможно.

Результаты доклада имеют более широкий смысл, говорит Рак. По данным других исследований, институциональное доверие, которое было высоким в течение XX века, снижается во всем мире. Люди привыкли к тому, что автократии становятся демократиями, и считают, что это норма. Но по результатам исследования, потеря веры в институты угрожает даже стабильной демократии в США и Европе.

Эксперт по политическим конфликтам Монти Маршалл согласен с результатами. Проведенное исследование стало еще одним доказательством того, что мировые лидеры должны быть обеспокоены текущей политической ситуацией, считает Маршалл из некоммерческой организации Center for Systemic Peace, расположенной в Вене, штат Вирджиния, и занимающейся расследованиями политического насилия в мире. ”Демократия хрупка, и если мы не будем ее поддерживать, она развалится на части”, - утверждает ученый.