Тысячи БПЛА осаждали Крым пять лет

Российские военные с момента воссоединения Крыма с РФ засекли более тысячи разведывательных беспилотников недалеко от республики. Об этом проинформировал командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-майор Николай Гостев.

Также он обратил внимание на то, что разведывательная деятельность у наших южных границ постоянно наращивается. "Среднее количество обнаруженных дежурными силами ПВО разведывательных летательных аппаратов в этом регионе за год составляет порядка 250 воздушных целей", - цитирует собеседника газета "Красная звезда", отмечая, что за текущий год подразделения ПВО в целом обнаружили более 78 тыс воздушных объектов.

Уточняется, что дежурные истребители поднимались в воздух и для перехвата самолетов-разведчиков стран НАТО более 70 раз.

Командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа подчеркнул то, что в основном фиксируются полеты американских самолетов-разведчиков ЕР-ЗЕ Aries и Р-8А Poseidon, а также стратегических разведывательных беспилотных аппаратов RQ-4В Global Hawk.