В Москве сегодня похолодает

Сегодня в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков и чуть холоднее, чем накануне. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По его словам, погоду в столице будет определять гребень антициклона.

"Максимальная температура в городе составит от 0 до плюс 2 градусов, по области - от минус 2 до плюс 3", - цитирует Синенкова РИА Новости.

В городе также будет дуть западный ветер, скорость его составит 5-10 м/с. Атмосферное давление останется, как и накануне, на 2-3 мм выше нормы, достигнув 750 мм ртутного столба.

Напомним, накануне воздух в Москве прогрелся до 4,8 градуса тепла.