Меркель "объявила войну" Трампу из-за "Северного потока-2"

Реакция канцлера Германии Ангелы Меркель на возможное введение США санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" является "четким объявлением войны" президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

Ранее она отмечала, что ФРГ выступает против американских экстерриториальных санкций и будет "решительно обсуждать" вопрос о мерах США против "Северного потока-2", напоминает РИА Новости.

По данным Bild, на решение Конгресса о санкциях Меркель отреагировала "ясными словами". Это - "четкое объявление войны" Трампу. Канцлер "не потерпит", чтобы Соединенные Штаты "продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой", говорится в публикации.

При этом автор статьи выражает уверенность в том, что строительство "Северного потока-2" сдержать уже не удастся и проект скоро будет завершен.