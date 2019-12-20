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Меркель "объявила войну" Трампу из-за "Северного потока-2"

Меркель &quot;объявила войну&quot; Трампу из-за &quot;Северного потока-2&quot;

Реакция канцлера Германии Ангелы Меркель на возможное введение США санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" является "четким объявлением войны" президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

Ранее она отмечала, что ФРГ выступает против американских экстерриториальных санкций и будет "решительно обсуждать" вопрос о мерах США против "Северного потока-2", напоминает РИА Новости.

По данным Bild, на решение Конгресса о санкциях Меркель отреагировала "ясными словами". Это - "четкое объявление войны" Трампу. Канцлер "не потерпит", чтобы Соединенные Штаты "продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой", говорится в публикации.

При этом автор статьи выражает уверенность в том, что строительство "Северного потока-2" сдержать уже не удастся и проект скоро будет завершен.

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Вестник Кавказа

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