Голкипер "Карабаха" заинтересовал гранда голландского футбола

Вратарь азербайджанского футбольного клуба "Карабах" может Асмир Бегович может продолжить карьеру в Нидерландах.

32-летним боснийским голкипером заинтересовался ПСВ (Эйндховен). Также интерес к Беговичу проявляют английские "Вест Хэм", "Бирмингем", "Сток Сити" и "Дерби Каунти".

Напомним, в настоящее время Бегович, права на которого принадлежат английскому "Борнмуту", выступает за "Карабах" на правах аренды. Срок арендного соглашения истекает в конце этого года.