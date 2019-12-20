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Голкипер "Карабаха" заинтересовал гранда голландского футбола

Голкипер &quot;Карабаха&quot; заинтересовал гранда голландского футбола

Вратарь азербайджанского футбольного клуба "Карабах" может Асмир Бегович может продолжить карьеру в Нидерландах.

32-летним боснийским голкипером заинтересовался ПСВ (Эйндховен). Также интерес к Беговичу проявляют английские "Вест Хэм", "Бирмингем", "Сток Сити" и "Дерби Каунти".

Напомним, в настоящее время Бегович, права на которого принадлежат английскому "Борнмуту", выступает за "Карабах" на правах аренды. Срок арендного соглашения истекает в конце этого года.

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Вестник Кавказа

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