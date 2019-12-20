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Эльчин Сафарли представит свой новый роман в Баку

Эльчин Сафарли представит свой новый роман в Баку

Популярный азербайджанский писатель Эльчин Сафарли на встрече с читателями, которая состоится в Баку 22 декабря, представит свой новый роман "Дом, в котором горит свет". Он был выпущен российским издательством АСТ в июне этого года.

Презентация в книжном магазине LIBRAFF (Парк Академия) начнется в 15:00.

Новая книга Сафарли - это история любви, потерь и обретения долгожданного покоя, пишет АзерТАдж.

Автор посвятил роман своей бабушке Анне Павловне и всем сильным духом женщинам.

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Вестник Кавказа

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