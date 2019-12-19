В Москве появится самый большой небоскреб в Европе

В Москве построят самую высокую жилую башню в Европе. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Небоскреб One Tower появится в "Москва-Сити" около башен "Меркурий" и "Гранд Тауэр". Он станет высоким жилым зданием в Европе.

Высота башни составит 400 метров. В высотке будет 104 этажа – 101 наземный и три подземных. Количество квартир – 1507.

Это будет первая башня с квартирами, до этого в "Москва-Сити" строили лишь апартаменты. На 100-м этаже будет размещена смотровая площадка. Также в небоскребе будут фитнес-центр с бассейном, детский клуб, кафе, рестораны и магазины.