"Габала" определилась с главным тренером и нашла нового спонсора

Руководство азербайджанского футбольного клуба "Габала" утвердило на посту главного тренера Эльмара Бахшиева, который большую часть первой половины сезона был исполняющим обязанности главного тренера команды.

По словам президента "Габалы" Фариза Наджафова, соглашение с наставником рассчитано до конца нынешнего сезона, передает Azerisport.com.

Также он поведал, что "Габала" заключила новый спонсорский контракт с компанией Jale. При этом Наджафов отметил, что ранее холдинг Gilan, который является учредителем клуба и его главным спонсором, устно уведомил руководство о сокращении бюджета. "Наши поиски спонсора принесли свои плоды. Развал "Габалы" мог стать ударом по азербайджанскому футболу. Ведем переговоры с еще другими спонсорами", - подчеркнул президент "Габалы".