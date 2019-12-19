Россия и Украина достигли "принципиального соглашения" по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил о "принципиальных соглашениях" России, Украины и ЕК по газу.

По его словам, соглашение между странами будет обсуждаться в пятницу. Также Шефчович подчеркнул, что стороны пока не собираются сообщать детали, поскольку соглашение еще должны одобрить в Москве и Киеве.

"Я благодарю министра экономики и энергетики Германии за то, что принял нас сегодня и помог в выработке соглашения", - цитирует вице-президента Еврокомиссии РИА Новости.

В свою очередь, министр энергетики РФ Александр Новак подтвердил, что Россия, Украина и Еврокомиссия смогли прийти к соглашению на консультациях по газу. "Мы подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности и который в настоящее время требует согласования", - сказал Новак.

По словам министра, в ближайшее время Москва, Киев и Брюссель выйдут на окончательные договоренности по газу. "Следующий этап обсуждений с Украиной по транзиту газа состоится в ближайшее время. Россия, Украина и ЕС обсуждали конкретные объемы и сроки заключения соглашения по газу", - уточнил Новак.