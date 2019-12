Чего ожидать на ближневосточных рынках в 2020 году

В уходящем году несколько ближневосточных рынков прорвалось на международную арену, но только в 2020 году станет ясно, поступают ли иностранные деньги в регион, пишет BNN Bloomberg в материале Middle East Hotspots: What Awaits in 2020, From Oil to Lebanon. 2019 год начался с того, что пять стран Персидского залива присоединились к индексам облигаций развивающихся рынков JPMorgan Chase & Co. Весной все внимание также было сосредоточено на регионе, поскольку в апреле состоялся международный облигационный дебют Saudi Aramco на сумму $12 млрд, сопровождавшийся подготовкой к историческому публичному размещению в конце года.

Долларовые облигации Персидского залива опередили конкурентов на развивающихся рынках и их доходность составила 14% в этом году. Однако удары беспилотников и ракет по объектам Aramco в сентябре послужили напоминанием о политических разломах в регионе и потенциальных подводных камнях, с которыми сталкиваются инвесторы. ”Геополитический риск по-прежнему присутствует”, - написали аналитики Citigroup Inc. По их мнению, встречные ветры ”значительно обесцениваемые рынками, делают нас более уязвимыми, чем до атаки на Aramco”.

Ниже представлен список самых серьезных рисков, с которыми инвесторы могут столкнуться в следующем году.

Противостояние в Персидском заливе

Возможность разрушительной войны с Ираном и поддерживаемыми им повстанцами по всему региону побудила монархии Персидского залива к стратегическому переосмыслению ситуации. Любые признаки примирения между Саудовской Аравией и Ираном или прекращение эмбарго против Катара дадут мощный импульс инвестиционному процессу в регионе. Хотя появились намеки на оттепель между Катаром и блоком из четырех стран, в который входят Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет и Бахрейн, улучшение отношений все еще кажется маловероятным. Катар провел переговоры с Саудовской Аравией, но не с ОАЭ, а без них 30-месячный раскол не так просто устранить. Эмир Катара отклонил приглашение принять участие в ежегодном собрании лидеров стран Персидского залива, проходившем в Саудовской Аравии в декабре. В ответ на отказ один из высокопоставленных чиновников ОАЭ заявил, что кризис с Дохой ”продолжается”.

Нефть и выпуск облигаций

По данным Fitch Ratings, когда Brent подешевел примерно на 25% после достижения четырехлетнего максимума в октябре 2018 года, дефицит бюджета в регионе начал увеличиваться, и любое дальнейшее снижение цен на нефть в 2020 году усугубит ситуацию. Мировые нефтяные рынки все равно столкнуться с профицитом в 2020 году, даже если ОПЕК и ее партнеры в полном объеме выполнят недавно объявленные сокращения добычи, считают эксперты Международного энергетического агентства. Добыча в странах, не входящих в картель, прежде всего в США, продолжает расти намного быстрее, чем мировой спрос.

Все это усилит давление на заимствование, и Саудовская Аравия, Оман, Бахрейн и Египет могут возглавить список стран по продажам облигаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В результате, по мнению главы управления активами с фиксированной доходностью в дубайской компании Arqaam Capital Абдула Кадыра Хуссейна, в будущем году выпуск облигаций будет значительным. Согласно данным Bloomberg, правительства и компании региона привлекли в этом году рекордную сумму долга в $111 млрд.

Продолжающиеся протесты

Высокая безработица среди молодежи, плохое управление и другие глубоко укоренившиеся проблемы, которые способствовали волне протестов в ходе "арабской весны" 2011 года, продолжают угрожать политической стабильности во многих странах региона. Столкнувшись с этими препятствиями, правительства в Ираке, Ливане, Египте, Алжире, Иране и Судане будут бороться за перестройку своей экономики с помощью потенциально непопулярных программ, считает гонконгский директор Fitch Ratings Кришьянис Крустинс. ”Реформы по стабилизации государственных и внешних финансов как среди импортеров нефти, так и среди экспортеров могут привести к дальнейшей социальной и политической реакции”, - сказал Крустинс.

На грани

Неконтролируемый дефолт Ливана, одной из стран мира с наибольшей задолженностью, может потрясти регион. Пока у государства безупречная история погашения долга по облигациям, несмотря на войну и политические беспорядки. Наблюдатели будут внимательно следить за выплатами правительства в $1,2 млрд, которые должны поступить 9 марта.

Влияние ливанского дефолта - загадка для инвесторов

Скорее всего, все сведется к тому, насколько страна сможет растянуть свои иностранные резервы, одновременно сдерживая наихудший валютный кризис со времен привязки ливанского фунта к доллару два десятилетия назад. ”По мере того как эти резервы уменьшаются, вероятность того, что инвесторы столкнутся с каким-либо вариантом дефолта, становится все более вероятной”, - сказал финансовый менеджер из бостонской компании Eaton Vance Corp Майкл Чирами.

Подводные камни

По словам Хусейна из Arqaam Capital, управляющие капиталом обеспечат жесткую политику обменного курса в случае любой слабости доллара. Свободно плавающие валюты стран с формирующимся рынком получат импульс от снижения курса доллара, а ближневосточные аналоги, привязанные к нему - нет. ”В таких условиях регион может утратить значимость для глобальных инвесторов, работающих на развивающихся рынках”, - сказал Хуссейн.

Кувейт

Некоторые инвесторы прогнозируют приток миллиардов долларов, когда MSCI Inc. добавит Кувейт к своему основному фондовому индексу развивающихся рынков в июне 2020 года. Но ситуация может оказаться неоднозначной. ”Возможный пассивный приток будет представлять собой проблему, учитывая высокую оценку акций страны, ее низкий экономический рост и незначительную позицию в индексе для многих активных инвесторов развивающихся рынков”, - сказал Хаснайн Малик, глава отдела стратегии ценных бумаг в дубайской компании Tellimer.