Сирийская армия начала новую операцию в Идлибе - СМИ

Сирийская правительственная армия приступила к новой военной миссии на юго-востоке провинции Идлиб.

"Подразделения сирийской правительственной армии начали военную операцию на юго-востоке Идлиба", - передает радиостанция Sham FM.

Ранее проправительственная газета al-Watan сообщила со ссылкой на военный источник на юге Идлиба, что сирийская армия стягивает подкрепления в провинцию Идлиб и готовится начать широкомасштабную операцию в любой момент. По словам источника, армия готова вести операцию и на территориях соседних провинций Алеппо, Хама и Латакия, удерживаемых террористами, передает РИА Новости.