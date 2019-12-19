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Работы дизайнера из Карачаево-Черкесии покорили конкурс высокой моды

Фото "РИА Карачаево-Черкесия"
Фото "РИА Карачаево-Черкесия"

Дизайнер из Карачаево-Черкесии Мадина Атаева стала лауреатом Евразийского конкурса высокой моды национального костюма "Этно-Эрато – 2019". Ее коллекция "Таулукъыз" (горянка), представленная моделями, выполненными в технике войлока и вязания из шерсти, была признана в числе лучших в номинации "Лучший костюм народов Кавказа". Конкуренцию мастеру составляли десятки талантливых дизайнеров из различных регионов страны.

Члены жюри отметили, что несмотря на сложную технику исполнения, автору удалось передать нюансы тонкой стилизации, и показать характер костюмов в современных линиях и силуэтах.

Мадина Атаева была награждена дипломами московского правительства, а также департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, передает РИА "Карачаево-Черкесия".

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