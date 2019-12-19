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Махачкала увидела терроризм глазами молодых репортеров

Махачкала увидела терроризм глазами молодых репортеров

Сегодня на базе столичного Многопрофильного лицея №30 прошло открытие фотовыставки "Терроризм – глазами молодых репортеров".

По слова организаторов, мероприятие прошло в рамках вечера памяти, посвященного капитану ФСБ России Артуру Бабаеву, погибшему при исполнении служебного долга.

Главная цель мероприятия – патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде, пишет РИА "Дагестан".

Мероприятие завершило вручение грамот и благодарностей от Минмолодежи республики за вклад в гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.

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Вестник Кавказа

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